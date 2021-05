Corona am Donnerstag : Aktuelle Corona-Zahlen für Ämter in Nordfriesland und die Stadt Husum

Es gibt wieder einen neuen Todesfall.

Nordfriesland | Im Kreis Nordfriesland wurden am Donnerstag neun neue Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Damit ist bei 129 Menschen im Kreisgebiet aktuell eine Corona-Infektion nachgewiesen. Sechs Infizierte werden zur Zeit in einer Klinik behandelt. Es gibt einen weiteren neuen Todesfall, so dass die Zahl der Verstorbenen auf 79 steigt. Die Sieben-Tage-Inzide...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.