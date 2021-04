Corona am Mittwoch : Aktuelle Corona-Zahlen für Ämter in Nordfriesland und die Stadt Husum

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 43,3.

Nordfriesland | Im Kreis Nordfriesland wurden am Mittwoch 14 neue Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Damit ist bei 141 Menschen im Kreisgebiet aktuell eine Corona-Infektion nachgewiesen. Fünf Infizierte werden zur Zeit in einer Klinik behandelt. Es gibt keine neuen Todesfälle, so dass die Zahl der Verstorbenen bei 77 bleibt. Die Sieben-Tage-Inzidenz (RKI-Wert)...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.