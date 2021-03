Corona am Sonnabend : Aktuelle Corona-Zahlen für Ämter in Nordfriesland und die Stadt Husum

Inzidenzwert steigt wieder leicht auf 21,7.

Nordfriesland | Im Kreis Nordfriesland wurden am Sonnabend acht neue Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Damit ist bei 83 Menschen im Kreisgebiet aktuell eine Corona-Infektion nachgewiesen. Darunter sind 39 Mutationsfälle. Acht Infizierte werden zur Zeit in einer Klinik behandelt. Es gibt keinen weiteren Todesfall, so dass die Zahl der Verstorbenen bei 73 bleib...

