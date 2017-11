Husumer Familienbildungsstätte : „Aktivität vernetzt das Gehirn“

vergrößern 1 von 1 Foto: Sonja Wenzel 1 von 1

19.Nov.2017

„Gemeinsam schöne Stunden erleben in unbeschwerter, entspannter Atmosphäre“ – das ist das Ziel des ‚Café Donnerstag‘. Dieses Angebot ist zugeschnitten auf Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen, die hier erfahren, dass ihre erkrankten Partner so angenommen werden, wie sie sind“, sagt Martina Radtke, die Leiterin der Evangelischen Familienbildungsstätte im Diakonischen Werk Husum. Heike Tetens, Gudrun Andresen und Christine Becker kümmern sich ehrenamtlich um die Gäste des „Café Donnerstag“. Von Beruf sind sie Krankenschwestern beziehungsweise Altenpflegerin in der Geriatrie – allesamt mit langjähriger, profunder Erfahrung im Umgang mit an Demenz Erkrankten und entsprechenden, speziellen Weiterbildungen. Sie begleiten die Betroffenen und ihre Angehörigen auf dem Weg durch die Krankheit. Intensiv, mit viel Engagement und Herzblut, betreuen sie alle 14 Tage zwischen zwölf und 18 Teilnehmende.

„Zunächst war dieses Angebot gedacht, um die Erkrankten unter die Fittiche zu nehmen und dadurch den Angehörigen etwas Entlastung zu bieten“, so Heike Tetens. Doch mittlerweile bereichern sich alle gegenseitig. „Die Betroffenen, die sich in einem fortschreitenden Krankheitsprozess befinden, erleben sich hier anders. Es ist nicht schlimm, wenn mal etwas nicht so gut klappt“, erzählt Christine Becker von ihrer Arbeit im „Café Donnerstag“. Die Nachmittage dienen dazu, sich zu gemütlicher Kaffeestunde – mit selbstgemachten Torten und Kuchen – niederzulassen und anschließend gemeinsam aktiv zu werden, denn: „Jede Aktivität vernetzt das Gehirn neu – auch noch im hohen Alter“, weiß Heike Tetens. „Wir achten darauf, dass die Kranken im Vordergrund stehen. Und wir schulen das Routine-Gedächtnis beim Auffinden von Sprichwörtern, beim Singen und Tanzen“, ergänzt Gudrun Andresen. Auch gemeinsames Musikhören und Vorlesen ist ein Bestandteil der Zusammenkünfte - am liebsten solche Lieder und Geschichten, die in der Jugend dieser Menschen aktuell war. Mitunter können Aktivitäten auch ganz spontan und fröhlich sein bei einer einfachen Kissenschlacht oder dem leichten, schwebenden Hin- und Herwerfen von Luftballons.

„Café Donnerstag“ ist damit ein offenes, authentisches Angebot, das nichts Aufgesetztes hat und von großem Enthusiasmus getragen wird. Es ist ein Angebot, bei dem die Krankheit selbst nicht im Vordergrund steht, sondern der einfache, natürliche Spaß am Leben. An erster Stelle steht die gute Laune beim gemeinsamen Wiederholen von Dingen aus der Kindheit und Jugend – aus der „gesunden“ Lebenszeit. Wohl beginnen die Angehörigen Fragen zu stellen und sich der Krankheit zu öffnen – denn schwierig ist es, die Symptome zwar zu erleben, sie aber nicht durchschauen zu können. Hier erfahren die Teilnehmenden nebenbei wichtiges Basiswissen, Aufklärung und Information.

Das „Café Donnerstag“ findet alle zwei Wochen statt – wie der Name schon sagt, immer donnerstags, und zwar von 15 bis 17 Uhr. Weitere Teilnehmende sind herzlich willkommen. Informationen – auch über Demenz-Sprechstunden, über Beratungen und Selbsthilfegruppen – erteilt die Familienbildungsstätte unter Telefon 04841/2153.