Nordstrand : Aktiver für den Tourismus

Für das Schwimmbad wurden im Finanzausschuss besucherfreundlichere Öffnungszeiten vorgestellt. Nun entscheidet die Gemeindevertretung.

von Sabine Voiges

24. Mai 2019, 16:59 Uhr

Nordstrand | „Die Liste der touristischen Aufgaben ist lang, aber nach jahrelangem Stillstand wollen wir die Dinge jetzt anpacken und die Zukunft der Insel gemeinsam aktiv gestalten“, hatte der Vorsitzende des Nordstrander Wirtschafts- und Tourismus-Ausschuss Axel Bertram (Grüne) der Sitzung im November vorausgeschickt. Doch seither hat dieses Gremium nicht mehr getagt.

Enttäuschung

Enttäuscht und irritiert darüber äußerte sich auf der Sitzung des Finanz-Ausschusses unter anderem Ilse Meyer-Ketelsen. „Es kann doch nicht sein, dass hier einfach nichts passiert. Die Vogelkoje oder ein Wochenmarkt – wir haben so viele Punkte an denen wir etwas machen können. Es kann doch nicht sein, dass sich darum keiner kümmert“, mahnte die Pensionsbetreiberin an. Weitere Zuhörer sowie die anwesenden Gemeindevertreter äußerten ebenfalls Unverständnis über die Arbeitsauffassung in diesem, „für die Inselentwicklung doch so wichtigen Ausschuss“.

Letztlich wurde die Sitzung des Finanzausschusses denn auch eher ein Debattier-Club für touristische Fragen. Nichtsdestotrotz nahm sich der Ausschussvorsitzende Jörg Bahnsen (SPD) den überwiegend fachfremden Themen souverän an. „Da zu einigen Punkten Dringlichkeit in der Beschlussfassung besteht, werden wir uns heute Abend damit beschäftigen. Aber es gilt mein Hinweis: Wir sind hier im Finanz-Ausschuss“, erklärte er.

Neue Öffnungszeiten vorgeschlagen

Somit erläuterte die Leiterin der Kurverwaltung, Regina Reuß, zwar die Pläne zu besucherfreundlicheren Öffnungszeiten des Schwimmbades. Vorgesehen ist in diesem Rahmen unter anderem der Verzicht auf die Schließung in der Mittagszeit und eine wöchentlich durchgehende Möglichkeit zur Nutzung des Bades von Juni bis September. Entschieden wird über diesen Vorschlag nun wohl in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung. Ebenfalls in diese Sitzung empfohlen wurde die endgültige Entscheidung über das neue Layout für das monatlich erscheinende Infoheft der Insel.

Diese Ergebnisse müssen wir abwarten. Jörg Bahnsen, Vorsitzender des Finanz-Ausschusses

Aus dem Arbeitskreis „Trennung der Ehrenämter Bürgermeister und Kurdirektor“, der ebenfalls über den Tourismus-Ausschuss angeregt wurde, berichtete Bahnsen, dass zurzeit eine externe Analyse der Leistungen der Kurverwaltung laufe. „Diese Ergebnisse müssen wir abwarten. Außerdem hängt unser weiteres Vorgehen davon ab, wie sich die LOT (Lokale Tourismus Organisation) weiterentwickelt“, erklärte er.