Friedrichstadt : Aktiv-Region fördert sieben Projekte

Das Gesamtfördervolumen beläuft sich auf rund 364.000 Euro. Die Bandbreite reicht von Studie für Ansiedlung von Rechenzentren bis hin zu einer Aktiv-Werft.

von hjm

20. September 2018, 17:21 Uhr

Wichtige und zukunftsweisende Entscheidungen wurden in der jüngsten Vorstandssitzung der LAG Aktiv-Region Südliches Nordfriesland getroffen. Zunächst aber stellte sich der neue Leitende Verwaltungsbeamte des Amtes Nordsee-Treene Stefan Bohlen vor, der auch gleichzeitig den Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft übernommen hatte. Zum neu gebildeten Vorstand gehören seine drei Stellvertreter Peter Sattler, Herbert Lorenzen und Hans Pahl-Christiansen.

Kaum im Amt, ging es für den neuen Vorsitzenden gleich mit Vollgas los. Auf der ersten durch ihn geleiteten Vorstandssitzung standen sieben Projekte auf der Agenda. Während der Vorstellung und Diskussion ging es weiter darum, mögliche Förderungen festzulegen. Folgende Projekte lagen dem Gremium vor: Grünes Rechenzentren-Cluster NF, Aktiv-Park Friedrichstadt, Unverpackt-Laden St. Peter-Ording, Biokoog Fleischerei und Meierei, Aktiv-Werft Husum sowie E-Mobil für die Tafel.

Bevor die einzelnen Projekte vorgestellt wurden, ging Joschka Weidemann, Regionalmanager der LAG Aktiv-Region Südliches Nordfriesland auf die Finanzen ein. Demnach betrug das Gesamtbudget etwa 2,4 Millionen Euro. „Davon sind jedoch schon gut 1,3 Millionen Euro vergeben worden.“ Bis 2020 verblieben somit noch etwas mehr eine Millionen Euro.

Benny Wilms von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) stellte das Projekt Grünes Rechenzentren-Cluster NF vor. Dies sei ein wichtiges Thema, das den gesamten Kreis Nordfriesland beträfe. Geschaffen werden könnte eine sinnvolle Nachnutzung ehemaliger Bundeswehrliegenschaften. Es gehe dabei um einen zukunftsträchtigen und nachhaltigenWirtschaftszweig. „Mit der Ansiedlung von Rechenzentren könnte im gesamten Kreis ein Verbundsystem entstehen, für das die Liegenschaften ein sehr gut geeignetes Raumangebot, Infrastruktur sowie Aussichten auf Synergieeffekte bieten könnten“, so Wilms in seiner Vorstellung. Seiner Einschätzung nach gäbe es einen wachsenden Bedarf an Rechenleistung und Datenspeichern auf europäischem Boden. Mit der vorgesehenen Potenzial- und Marktanalyse sollen die Standorte Bramstedtlund, Enge-Sande, Bargum, Leck und Seeth untersucht werden. „Dabei soll der Bedarf ermittelt und potentielle Investoren und Abnehmer gefunden werden.“ Im besten Fall könnten sich hier Unternehmen ansiedeln und Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Kosten der Studie beliefen sich auf knapp 60.000 Euro.

Gebilligt wurde hierfür eine Förderung durch die Aktiv-Region Nordfriesland Nord und Südliches Nordfriesland in Höhe von 37.500 Euro.

Mit einem „Aktiv-Park an der Treene“ auf einer Fläche von 3.600 Quadratmeter möchte die Stadt Friedrichstadt zum einen ein qualitatives Angebot für den Tourismus entwickeln und gleichzeitig die Lebensqualität durch Unterstützung sozialer Gemeinschaften fördern. „Neben einer Obstwiese soll unter anderem auch ein Fitnessparcours entstehen“, so die Stadtmanagerin Kerstin Lamp. Diese Absicht sei bereits auf großes Interesse bei verschiedenen Kooperationspartner gestoßen. „Auch das Jugendzentrum, die Volkshochschule sowie der Friedrichstädter Turnverein und das örtliche Seniorenzentrum haben ihr Interesse an einer regelmäßigen Nutzung angemeldet“, so Lamp weiter. Für dieses Projekt seien gut 157.000 Euro veranschlagt worden.

Nach kurzer Beratung sagte das Gremium eine Förderung in Höhe von 78960 Euro zu.

Ein weiteres Projekt galt der Vermeidung von Plastikmüll. Mit einem „Regionales unverpackt“-Laden könnte das Problem an der Wurzel gepackt werden“, erläuterte Marion Aßmann aus St. Peter-Ording. Ziel sei es, plastikreduziert einzukaufen. Das Projekt soll im Gewerbegebiet nicht weit vom Bahnhof umgesetzt werden. „Künftig könnten dort zahlreiche Waren aus der Region ohne oder mit sehr wenig Verpackungsmaterial zu kaufen sein“, so die Vorstellung von Aßmann. Darüber hinaus enthalte das Konzept einen Leih- und Reparaturservice für Outdoor-Kinderbekleidung, ein verleihbares E-Lastenrad, ein Mehrwegbehälter-System sowie regelmäßige Infoveranstaltungen. Bei einem Investitionsvolumen von gut 85.500 Euro gibt die Aktiv-Region-Fördermittel in Höhe von 28.718,87 Euro.

Unter dem Stichwort „Biokoog Westküste“ wollen die beiden Welter Landwirte Jan-Christian Pauls und Birger Andresen auf ihren unmittelbar angrenzenden Höfen einen Ort der Bildung einrichten. Um den tatsächlichen landwirtschaftlichen Produktionsprozess in der Praxis zu zeigen, die Menschen aufzuklären und ihnen das Leben auf dem Land näher zu bringen, soll ein Bildungsangebot mit Schau- und Unterrichtsräume entstehen. Außerdem soll eine gläserne Fleischerei mit einem Kostenaufwand von gut 111.000 Euro errichtet werden, was die Aktiv-Region mit 37.200 Euro unterstützen wird. Zu dem Projekt gehört auch eine entsprechende Meierei mit einem Kostenvolumen von über 173.000 Euro. Und auch hier wird sich die Aktiv-Region mit über 58.300 Euro beteiligen.

Eine Änderung der Trägerschaft war bei zwei Projekten des Diakonischen Werks Husum nötig, um Fördergelder bewilligen zu können. Dabei handelt es sich um die Aktiv-Werft, ein Angebot für Langzeitarbeitslose am Husumer Hafen, und ein E-Mobil für die Tafel. Dieser Stolperstein konnte jedoch schnell aus dem Weg geräumt werden. So gelten die beiden Projekte als privater Träger mit öffentlichem Nutzen. Für die Aktiv-Werft mit einem Kostenvolumen von über 203.300 Euro wurden über 95.700 Euro, und für das E-Mobil für die Tafel mit einem Kostenvolumen von fast 50.000 Euro wurden fast 27.000 Euro bewilligt.