Meisterschaft im Kitelandboarding in Tating : Akrobatik hoch über dem Land

Was für die Kitesurfer das Element Wasser als Grundlage ist, ist für die Kitelandboarder der feste Boden unter den Rollen ihrer Bretter. Wenn ab Mittwoch die Kitesurf-Masters am Strand von St. Peter-Ording ausgetragen werden, dann ist eines sicher: Viele Besucher werden sich einfinden, um die sportlichen Leistungen der Aktiven zu bewundern. Ganz anders, nämlich sehr familiär, ging es beim Finale der Deutschen Meisterschaften im Kitelandboarding zu. Es fand am vergangenen Wochenende an zwei Tagen auf dem Gelände des Golfplatzes Open County in Tating statt. Zehn der besten Sportler der Bundesrepublik stellten sich dem Wettkampf, bei dem sie sich in den Disziplinen Freestyle und Race beweisen konnten. Doch nur wenige Gäste schauten sich die Konzentration und Körperbeherrschung fordernde actionreiche Sportart an. Drei Bahnen hatte Platz-Betreiber Gunnar Zimmermann für die Extremsportler zur Verfügung gestellt. „Es ist nun mal eine Randsportart. Das sind wir gewohnt“, bestätigte Rennleiter Maximilian Thomes. Er freute sich über ideale Bedingungen. Zwölf Knoten Windgeschwindigkeit aus West und ein Wechsel zwischen Sonne und Wolken seien ideal. Sehr dankbar sei er, dass der Betreiber bereits zum achten Mal das sehr gut geeignete Areal bereit gestellt habe. „Mich begeistert die Sportart. Außerdem: Golf und Kitelandboarding passen irgendwie zusammen. Mittlerweile kenne ich fast alle Sportler, und da haben sich auch Freundschaften entwickelt“, erklärte Zimmermann.

Spannende Rennen mit Drachen und Board immer hart am Wind lieferten sich dann die Teilnehmer. Während es beim Freestyle auf möglichst spektakuläre Figuren in der Luft und das sichere Aufsetzen auf der Erde mit dem Board ankam, forderten die Race-Läufe Schnelligkeit. Bewertet wurde nach Zeit. Dabei galt es, verschiedene Schikanen fehlerfrei zu meistern. Auch die sichere Überwindung eines Wassergrabens gehörte dazu. Unter den Junioren war der 14-jährige Pito Kroschel aus Bad Kreuznach der Jüngste. „Im vergangenen Jahr bin ich fünfter im Race geworden. Mal sehen, ob ich mich steigern kann. Trainiert habe ich genug. Freestyle mache ich noch nicht, weil zu gefährlich. Da springt man ja manchmal bis zu acht Meter hoch“, sagte er. Mit dabei waren auch Mutter Claudia und Vater Matthias. „Wir fahren immer mit und unterstützen unseren Sohn, wo es geht. Er macht es gut“, waren sich beide einig. Vor vier Jahren, so der Schüler, habe alles angefangen. „Ich habe mich schon immer für den Sport interessiert. Bei einem Wettbewerb lernte ich einen guten Trainer kennen. So bin ich dabeigeblieben.“ Wie der Zufall es gewollt habe, liege der Trainingsplatz nicht weit entfernt von seinem Zuhause. Die Reise nach Tating hat sich für Pito Kroschel gelohnt, er holte Bronze in der Gesamtwertung.

Auch Maximilian Lux (19) aus Düsseldorf war einmal mehr dabei. Den fünften Platz habe er 2016 im Race in der Herren-Klasse gemacht, und nun wolle er sich richtig ins Zeug legen. 2011 sei er mit dem Sport angefangen und habe bald in der Juniorklasse Erfolge eingefahren. „Das gute ist, dass jeder ab zehn Jahren die Sportart erlernen kann. Sie fordert sehr viel Konzentration, und ich finde sie abwechslungsreicher als Kitesurfen“, so Lux. Für ihn gab es diesmal Rang drei.

„Das Springen und Fliegen ist die größte Herausforderung. Die Verletzungsgefahr ist groß. Da muss alles passen“, so der amtierende Weltmeister Joey Oldenbürger aus Jörl bei Flensburg. Er trat im Race und Freestyle an und belegte Platz 4. Er genieße in Tating jedes Mal die lockere Atmosphäre und die tolle Kulisse.

Einer der wenigen Zuschauer war Hans-Friedrich Thomsen aus Kiel. Er habe die Sportart live noch nie gesehen. Daher nutze er den Tag, um die Wettkämpfe zu verfolgen. Es reize ihn schon, sich einmal auszuprobieren. Er wolle in den nächsten Tagen ohnehin einen Schnupperkursus im Kitesurfen mitmachen. Auf jeden Fall mache es Spaß, zuzuschauen. Weitere Info unter www.kitelandboarding.eu.