Tönning : Akku-Loks auf Eiderstedt

Die Bahn plant neben einer Elektrifizierung der Strecke für Tönning einen barrierefreien Bahnsteig bis 2022 und elektronisches Stellwerk bis 2024.

von Udo Rahn

11. November 2019, 17:20 Uhr

Tönning | Einiges vor hat die Deutsche Bahn in der Eiderstadt Tönning. Darüber informierte Bürgermeisterin Dorothe Klömmer in jüngster Sitzung des Bau-, Verkehrs-, Umwelt und Kleingartenausschusses.

Pläne für 2022 und 2024

In einem Gespräch mit den verantwortlichen Projektleitern sei erklärt worden, dass bis spätestens Ende 2022 ein barrierefreier Bahnsteig mit entsprechendem Zugang geschaffen werden soll. Die neuen Züge werden angepasst daran keinen Tritt mehr haben. Ein elektronisches Stellwerk soll bis 2024 in Betrieb gehen. Da der Schienenverkehr künftig auch auf Eiderstedt elektrifiziert fahren soll, indem in die Loks Akkus eingebaut werden, muss innerhalb des Bahnhofsbereiches eine Oberleitung zum Nachladen gesetzt werden.

Weitere Gespräche im Januar 2020

Im Januar kommenden Jahres wird es ein weiteres Gespräch mit der Bahn geben. Es wird eine Koordinierung der drei Projekte geben sowie adäquate und jeweils aktuelle Informationen für die Öffentlichkeit.

Neues zum Baugebiet 19

Bauamtsleiter Kornelius Ruddeck berichtete über aktuelle Baumaßnahmen. So konnten im Baugebiet Nr. 19 im Westen der Stadt der Kanal- und Versorgungsleitungsbau abgeschlossen werden. Vor Weihnachten sollen noch die Borde gesetzt werden. Die Planung der Brücke für die Zufahrt von der Gardinger Straße wird ebenfalls noch vor Jahresende angeschoben, so dass im kommenden Frühjahr, so hofft Ruddeck, die Genehmigung vorliegt und mit dem Bau zügig begonnen werden kann. Mit der Installation der Schallwand im Norden des Baugebietes ist bereits begonnen worden. Bis Mitte Februar soll sie stehen.

Mich freut es, dass nun der Brückenbau im Baugebiet Nr. 19 bald in Gange kommt. Jacob Peters, Bürgermeister

Der beschlossene Anbau an den Städtischen Kindergarten wird das nächste große Projekt werden. Hier starten die Arbeiten in der übernächsten Woche. Im April 2021 soll alles stehen. Die lange Bauphase hänge damit zusammen, dass zunächst der anzudockende Anbau in Richtung Norden geschaffen wird. Danach sei der Speiseraum, der nach vorne in Richtung Süden entstehen soll, dran, und zum Schluss werde der Altbau auf den neuesten Stand gebracht mit Sanierung und Umbauarbeiten. „Mich freut es, dass nun der Brückenbau im Baugebiet Nr. 19 bald in Gange kommt, schon allein wegen der zweiten Feuerwehrzufahrt“, erklärte Ausschuss-Vorsitzender Jacob Peters. Das Prozedere, so ergänzte Ruddeck, habe sich deshalb so lange hingezogen, weil noch ein Gutachten erstellt werden musste, das über die Art der einzubauenden Brücke über die Norderbootfahrt Aufschluss bringen sollte. Auch waren Gespräche mit den Wasserbehörden erforderlich.

Investitionen 2020

Weiter ging es um die für 2020 geplanten Kosten für bauliche Unterhaltung und Investitionen. Nach Erläuterung durch Sven Grimsmann vom Bauamt empfahl das Gremium der Stadtvertretung, die vorgeschlagene Gesamtsumme von 907.500 Euro in den Haushalt 2020 mit aufzunehmen. Die wichtigsten Posten waren die Aufnahme von 34.000 Euro für Investitionen in das Gebäude der Tourist-Info am Markt. Dort wird eine neue Heizung sowie Sanierung des Außenmauerwerkes und einiger Büros fällig. 4000 Euro sind für den Einbau neuer Küchen in der Obdachlosen-Unterkunft nötig. Für die Feuerwehrgerätehäuser Tönning und Kating sind 20.000 Euro für diverse Maler- und Elektroarbeiten sowie Instandsetzung und Modernisierung der Heizungs- und Sanitäranlagen geplant. Das Domizil in Kating benötigt eine neue Eingangstür. Für die Grund- sowie Gemeinschaftsschule Tönning mit Außenstelle Friedrichstadt werden vorsorglich insgesamt 153.500 Euro eingestellt. 220.000 Euro sind vorgesehen für die Instandsetzung und diverse Splittarbeiten von Wegen und Straßen. Forstarbeiten und Unterhaltung der Waldwege schlagen voraussichtlich mit 14.500 Euro zu Buche.