Oldenswort : Aikido-Sparte feiert 20-jähriges Bestehen

Auch nach 20 Jahren als eigenständige Sparte des Oldensworter Turn-und Sportvereins verbreiten die Mitglieder der Aikido-Gruppe bei ihren Übungsstunden in der Sporthalle immer noch eine exotisch anmutende Atmosphäre. Barfuß und in großzügig geschnittener weißer Bekleidung trainieren sie mit zumeist ruhigen und fließenden Bewegungen den Zweikampf. Ob bei spektakulären Wurftechniken oder beim Einsatz eines hölzernen Schwertes – die Anhänger der fernöstlichen Kampfkunst beweisen eine eindrucksvolle Körperbeherrschung und Konzentration. Diese schulen sie bei gemeinsamen Meditationen, die mit den Tönen einer Klangschale eingeleitet werden. Auffallend ist der stets freundliche und wertschätzende Umgang, den die friedliebenden Kämpfer (Aikidoka) miteinander pflegen. So beginnen und beenden die Kontrahenten jedes Duell mit Verbeugungen voreinander.

Diese Rituale gehörten auch zum Jubiläumsprogramm, mit dem die Mitglieder der Sparte ihr 20-jähriges Bestehen zelebrierten. Die Gruppe wird von Anfang an von Dr. Duncan Underwood geleitet, der sich seit 37 Jahren dieser Kampfkunst verschrieben hat. „Ich suchte als Medizinstudent in Münster zum Ausgleich eine Kombination von Bewegung und Meditation, die ich im Aikido fand“, erklärt der gebürtige Engländer. Nach beruflichen Stationen in Berlin, Köln und Heilbronn erhielt er 1997 eine Anstellung als Arzt in der früheren Tönninger Klinik. Noch im gleichen Jahr rief er mit Gleichgesinnten die Sportgruppe ins Leben, die bald darauf in den Oldensworter TSV integriert wurde.

„Um den Herausforderungen des Lebens ausgeglichen und wachsam zu begegnen, trainieren wir Kraft, Mut und Durchhaltevermögen“, sagte der Spartenleiter, als er seine Mitstreiter begrüßte. Das in den 1930er Jahren aus alten Kampfsportarten entwickelte Aikido zielt darauf ab, bei Konfrontationen den Geist anstelle der Kraft siegen zu lassen. Dazu trainieren die knapp 20 Erwachsenen zwischen 18 und 66 Jahren, die Energie des Angriffs durch Wurf – und Haltetechniken abzuleiten. Zur inneren Einstellung gehört dabei das Spüren der eigenen Lebensenergie (Ki) sowie das Vertrauen auf eine höhere Macht.

Diese mentale Stärke und den geschickten Einsatz des Körpers vermittelt Dr. Underwood auch den Teilnehmern eines einwöchigen Lehrgangs, der für Aikidoka aus dem gesamten Bundesgebiet alljährlich in Oldenswort stattfindet. Der 60-Jährige hat inzwischen als Graduierung den sechsten von acht möglichen „Dan“ erreicht. Das ist äußerlich an seinem schwarzen Gürtel (Hakama) und schwarzen Hosenbeinen erkennbar.

Erst seit vier Jahren ist Maike Bieber dabei. „Mir gelingt es, bei den konzentrierten Übungen den Stress des Alltags auszublenden“, so die Oldensworterin. Ruhe und Ausgeglichenheit findet der Husumer Albert Pahlke beim Aikido, und Carin Klambeck aus Garding hat entdeckt, dass sie durch das intensive Üben der exakten Bewegungsabläufe mit sich und anderen geduldiger geworden ist.

In einer gesonderten Gruppe trainieren die Jüngsten. „Bereits im Alter ab sechs Jahren kann man mitmachen“, so Pressewartin Nicole Knudsen. Treffpunkt: freitags ab 17.30 Uhr.

Zu den Gratulanten zählten die Vorsitzende des TSV, Brigitte Hansen, sowie Bürgermeister Frank-Michael Tranzer. Sie beide dankten Dr. Duncan Underwood für ein langjähriges Engagement.