Nordfriesland : Aids-Hilfe mit neuem Träger

von Christin Lempfert

erstellt am 21.Nov.2017 | 14:00 Uhr

Der Verein „Aids-Hilfe Sylt – aktHIV für Nordfriesland“ löst sich Ende des Jahres auf, doch das Angebot bleibt. Katrin Samulowitz von der Aids-Hilfe macht ab 1. Januar 2018 unter neuem Träger weiter.

Der Verein „Aids-Hilfe Sylt – aktHIV für Nordfriesland“ mit Sitz in Westerland besteht seit 1995. Schwerpunkte der Arbeit sind Prävention, Beratung von Betroffenen und Angehörigen sowie Bürgern, die Fragen rund um Aids, zu Sexualität, Safer-Sex oder Infektionsrisiken haben. Außerdem werden Erkrankte begleitet. Aber zuletzt fand sich kein neuer Vorstand und der Verein konnte nicht weiter bestehen.

„Wir wollen jetzt – kurz vor dem Welt-Aids Tag am 1. Dezember – jeden darauf aufmerksam machen, dass sich zwar Name, Nummer und Träger ändern, wir aber nicht aufhören“, sagt Samulowitz. Das Präventionsangebot ist jetzt unter dem Namen Aids-Hilfe Nordfriesland zu finden und unter dem Dach der „SL-Veranstaltungen zur Förderung der Primärprävention“ untergebracht. Der gemeinnützige Verein setzt sich unter dem Motto „Echte Vielfalt im Norden“ für Homo-, Bi-, Trans- und Intersexuelle ein. Die Diplom-Sozialpädagogin Samulowitz bleibt Ansprechpartnerin für die Aids-Hilfe. Sie ist Montag bis Freitag und nach Absprache (Telefon 0177/4787474 oder per E-Mail an ks@aidshilfe-nf.de) zu erreichen.

Obwohl der Sitz des Trägers jetzt in Flensburg ist, deckt sie mit den Präventionsveranstaltungen und Projekten weiterhin Nordfriesland ab – auch die Inseln.

Samulowitz betont, dass es wichtig sei, weiterhin darauf aufmerksam zu machen, dass Aids existiert und dass man sich davor schützen muss. „Wenn du nicht weißt mit wem du schläfst, ist es Pflicht, ein Kondom zu nutzen.“

Die Arbeit der Aids-Hilfe sei mittlerweile hauptsächlich Präventionsarbeit und weniger Beratung. „Aids kann die Medizin mittlerweile behandeln und die Betroffenen sind gut auf ihre Medikamente eingestellt“, schildert sie. Die Arzneimittel können den HIV-Virus allerdings nicht ganz aus dem Körper entfernen und eine Heilung ist nicht möglich.

„Es ist allerdings nicht immer leicht, die jungen Leute zu erreichen“, weiß auch Andreas Witolla von SL-Veranstaltungen und neuer Chef von Samulowitz. „Im Husumer Speicher haben wir dafür eine Party mit Poetry-Slam organisiert, das war ein Erfolg.“ Viele unter 20-Jährige seien gekommen. Die Party wurde vom Aktionsplan „Westküste denkt queer veranstaltet“. In dem Bündnis arbeiten beide seit einigen Jahren zusammen.

Das Aktionsbündnis veranstaltet am Welt-Aids-Tag einen Kino-Abend in St. Peter-Ording. Es zeigt ab 19 Uhr im „Nordlicht“ den Film „Alle Farben des Lebens“. Die Gala der Aids-Hilfe Sylt findet in diesem Jahr nicht statt.