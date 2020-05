Corona-Krise in Nordfriesland : Äußerste Vorsicht in den Altenheimen

Ein Besuch im Altenheim ist nur unter strengen Auflagen möglich, Einrichtungen entscheiden, ob sie Gäste empfangen.

Nordfriesland | Ganze sieben Wochen mussten Angehörige der Bewohner der Sankt Christian Diakonie Eiderstedt in Garding und Tönning auf einen Besuch verzichten. Seit dem 4. Mai dürfen Alten-und Pflegeheime wieder Besucher empfangen. Das aber nur unter strengen Auflagen. Die Träger müssen ein Besuchskonzept erarbeiten, das sicherstellt, „dass in der Einrichtung geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen sichergestellt sind“. So steht es in der entsprechenden Allgemeinverordnung des Kreises Nordfriesland. Fast alle Alten- und Pflegeheime haben auch ein Konzept eingereicht, sagt Sönke Petersen von der Heimaufsicht des Kreises Nordfriesland. Ob und wie die Heime letztlich Besuche empfangen, liegt in deren Ermessen.

„Wir haben eine Woche an einem Konzept gearbeitet und empfangen seit Montag wieder Besuch in unseren Einrichtungen“, erklärt Sven Roßmann, Personalvorstand der Sankt Christian Diakonie. Und der Andrang sei groß. Überhaupt glaube er, dass es für die Angehörigen schwieriger war, die lange Zeit auf einen Besuch verzichten zu müssen, als für die Bewohner selbst. Doch wie sieht so ein Besuch jetzt aus? Mindestabstand, Masken, Zeitfenster, Plexiglas, Desinfektion und viel Aufwand – sind die Stichwörter, die zu einem Besuchskonzept gehören. Angehörige müssen sich zunächst telefonisch anmelden. Vorbeikommen dürfen sie dann eine Stunde in der Woche. Bei der Ankunft unterschreiben sie eine Erklärung, in der sie bestätigen, keinen Kontakt zu Infizierten gehabt zu haben, selbst keine Symptome zu haben und sich verpflichten, eine vom Heim gestellte Maske zu tragen. Zudem werden Name und Wohnort festgehalten, damit die Besucher im Falle einer Infektion vom Gesundheitsamt zurückverfolgt werden können. Die Begegnung findet in einem separaten Raum, unter Einhaltung des Mindestabstands und einer zusätzlichen Trennung durch einen Plexiglas-Aufsteller statt. „Das ist natürlich auch nicht einfach, wenn man sich so lang nicht gesehen hat und dann kommt Besuch mit Maske und man muss hinter Plexiglas sitzen“, erklärt Roßmann. Dennoch sei der Andrang groß. Die Zeitfenster seien sowohl in Tönning als auch in Garding so gut wie ausgebucht. Das Ganze sei aber ein erheblicher Mehraufwand. Nicht nur müssen die Besuche vom Personal begleitet werden, auch muss der Begegnungsraum nach jedem Besuch desinfiziert werden, und es kann nur ein Besuch zur Zeit stattfinden. Es sei auch möglich bei Einhaltung des Abstandes einen Spaziergang im Garten der Einrichtung zu machen, so Roßmann.

Im Johanniter-Haus in Westerland auf Sylt war man zu der Zeit schon einen Schritt voraus: „Wir haben von Anfang an reagiert und dafür gesorgt, dass Angehörige und Bewohner sich zu sehen bekommen“, erklärt Leiter Ortwin Merckens auf Nachfrage. Zum Beispiel habe man einen Zaun errichtet, der einen Abstand gewährleistet und durch den sich Angehörige und Bewohner sehen können. Zudem habe man auf dem Außengelände der Einrichtung einen „Kommunikationsraum“ errichtet, einen Container, der von Besuchern von außen betreten werden kann, ohne, dass diese in die Einrichtung hinein müssen. Denn diese bleibe auch weiterhin für Besucher eine No-Go-Area, erklärt Merckens. „Die Bewohner müssen raus an die frische Luft und da kam uns die Idee mit dem Zaun.“ Als dann schlechtes Wetter aufkam war klar, dass auch eine sichere Indoor-Lösung her müsse. Mit Unterstützung der KLM (Kommunales Liegenschafts-Management) konnten wir dann diese Besuchsmöglichkeit relativ kostengünstig errichten“, so Merckens. Das Angebot werde rege genutzt.

Eine deutlich restriktiveren Kurs fahren die vom DRK Nordfriesland getragenen Alten- und Pflegeheime in Husum und Struckum sowie auf Pellworm und Amrum. Zwar haben auch sie ein Besuchskonzept vorgelegt, allerdings sollen Besuche nur im äußersten Ausnahmefällen stattfinden. „Wir wissen natürlich, dass die Angehörigen zu Besuch kommen wollen, das ist ja auch nur menschlich, aber gerade durch die nun in Kraft getretenen Lockerungen ist die Gefahr der Ansteckung doch wieder deutlich höher“, erklärt Torben Walluks, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes. Es fände wieder eine viel größere Durchmischung statt. Daher gelte es, weiterhin die Kontakte zu minimieren. „Unsere Aufgabe ist es, Bewohner und auch Mitarbeiter zu schützen, deshalb bleiben die Heime für Besuche geschlossen.“ Doch ähnlich wie im Johanniter-Heim in Westerland hat sich auch das DRK eine Lösung überlegt, durch die zumindest Sichtkontakt und die Möglichkeit zum Telefonieren möglich gemacht wird. Dafür sei innerhalb der Heime jeweils ein Raum frei geräumt worden. Damit Angehörige das Heim nicht betreten müssen, können sie durch eine überdachte Installation, sogenannte Besucherboxen, von draußen in den Raum schauen und sich via Telefon mit den Bewohnern unterhalten. „So können wir auch bettlägerige Bewohner in den Raum fahren“, so Walluks. Auch hier müssten Sprechzeiten vereinbart werden und grundsätzlich, das bestätigen alle Heime, entstehe ein Mehraufwand, der von dem ohnehin unter Hochdruck arbeitenden Pflegepersonal und Mitarbeitern geleistet werden müsse.