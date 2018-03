Strandreinigung in St. Peter-Ording : Ärger über Hundekotbeutel

Teilnehmer der Aktion „SPO klart auf“ fanden am Böhler Strand lauter Hundekot-Beutel.

von shz.de

26. März 2018, 09:00 Uhr

20 Mann stark war die Besatzung des Mülltransporters am Böhler Strand in St. Peter-Ording. Ausgestattet mit Handschuhen und Müllsäcken waren sie in besonderer Misson für die Aktion „SPO klart auf – die Siebente“ unterwegs. Claus-Volquart Peters von der Tourismus-Zentrale (TZ) sorgte mit Fahrzeug und Hänger dafür, dass sie alle heil hinter den Priel zur so genannten Muschelplatte vor der Eidermündung gelangten und von dort auch wieder zurück. Bei ihm, Jan Katryniak von der TZ und Armin Jeß von der Nationalparkverwaltung waren sie in guter Obhut. Die Drei kennen sich mit den Gegebenheiten im Watt bestens aus. Wer keine Gummistiefel an den Füßen hatte, der sammelte den Müll in den Salzwiesen zwischen Deich und Stegen ein. Für ihre Sicherheit sorgte Nationalpark-Ranger Rolf Manderla.

Dem Plastikmüll galt das spezielle Augenmerk, und er war nicht zu übersehen. Und noch etwas sorgte für Verärgerung: die gefüllten Hundekotbeutel, die überall herumlagen. Diese sollten Herrchen oder Frauchen eigentlich sachgerecht entsorgen und nicht einfach irgendwo am Strand deponieren, so die Botschaft der freiwilligen Müllsammler. Die Beutel mit Inhalt mussten sie also aufsammeln.

Wie üblich waren Dolly Ropes – Plastikteile, die normalerweise an Fischernetzen befestigt sind, mit der Zeit verschleißen und sich lösen – in großer Zahl in den Müllsäcken gelandet, aber auch sonst alles Mögliche aus Plastik, wie eine Zahnbürste. Der neunjährige Jacob aus Witzwort hatte eine große Fischkiste gefunden und sogar einen skelettierten Seehundkopf entdeckt. Von einem Luftballon hatte ein Sammler den Adressanhänger behalten, das Überbleibsel eines Hochzeitsfestes. Es gab auch eine Flaschenpost von Leona und Aimee. Von Nordstrand aus war sie auf die Reise gegangen, aber nun nicht mehr ganz leserlich.

War der Himmel bei einem leichten Lüftchen zunächst bedeckt und grau gewesen, zeigte er sich bei der Rückkehr bereits leicht sonnig und teilweise blau, als wenn Petrus den aktiven Müllsammlern Dank sagen wollte für ihr Tun. Den Teilnehmern hatte es Spaß gemacht, sich für den Nationalpark und das Weltnaturerbe Wattenmeer persönlich einzubringen. Viele neue Gesichter waren darunter. Insgesamt an die hundert Freiwillige, Kinder wie Erwachsene, hatten sich an „SPO klart auf – die Siebente“ an den verschiedenen Strandabschnitten beteiligt.