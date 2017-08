Mildstedt : Ärger für Autofahrer: Mauweg bleibt zu

vergrößern 1 von 1 Foto: ieb 1 von 1

Der Mauweg in Mildstedt wird nicht, wie geplant, am 2. September, wieder für den Verkehr freigegeben. Wie der Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt mitteilt, hat die Baufirma den Arbeitsaufwand unterschätzt und kann den vereinbarten Termin nicht halten. Erst am 11. Oktober soll demnach der Mauweg wieder befahrbar sein. Die Erreichbarkeit der Grundstücke bleibt gewährleistet. Umleitungen sind ausgeschildert. Radfahrer und Fußgänger werden nicht beeinträchtigt. Bus- und Schulbusverkehr finden weiterhin statt, jedoch teilweise mit anderen Abfahrtsorten. Über die weiteren Arbeiten und Verkehrsbehinderungen im Bereich Langsteeven und Ahornweg will der Verband rechtzeitig informieren. Er bittet um Verständnis für die Behinderungen.

von Ilse Buchwald

erstellt am 29.Aug.2017 | 08:30 Uhr