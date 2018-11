Grachtenweihnacht in Friedrichstadt : Adventszauber auf dem Marktplatz

In Friedrichstadt findet vom 30. November bis zum 2. Dezember die Grachtenweihnacht statt.

von hn

23. November 2018, 16:02 Uhr

Wenn auf dem von Treppengiebeln gesäumten Marktplatz weihnachtliche Lichter leuchten und es nach dänischem Glögg und anderen Leckereien riecht, dann findet wieder die Grachtenweihnacht statt, zu der Friedrichstadt am ersten Adventswochenende einlädt. Rund um den großen Tannenbaum werden in kleinen Hütten Schmuck, Bastel- und Handarbeiten sowie Kulinarisches aus den heimischen Küchen angeboten.

Los geht es am Freitag, 30. November, um 9 Uhr mit einem dänischen Julebasar im Paludanushaus in der Prinzenstraße. Am Freitagabend sammelt man sich dann zum Anpunschen im Schein von Feuerschalen am Tannenbaum auf dem Markt.

Am gesamten Wochenende findet in der Kirche und im Tischlerei-Museum Jacob Hansen ein Kunsthandwerker-Basar statt. Auch der kleinste Weihnachtsmarkt in Schleswig-Holstein öffnet im Hinterhof der Kaffeerösterei (Am Markt 23) seine Pforten und freut sich auf neugierige Besucher. Das Stadtmuseum Alte Münze bietet für alle freien Eintritt. In der Altstadt haben die Geschäfte am Freitag und am Sonnabend, 1. Dezember, geöffnet und laden zum gemütlichen weihnachtlichen Geschenke-Kauf ein.

„Es gibt eine Menge zu erleben“, erklärt Anja Andersen vom Tourismusverein Friedrichstadt und Umgebung. Geplant seien außerdem weihnachtliche Märchen für Kinder in der Tourist-Information, diverse Konzerte, Tanzveranstaltungen und ein weihnachtliches Stand-up-Paddling auf der Gracht. Lohnenswert sei es auch, sich die neu angefertigten Weihnachtsbuden anzuschauen, so Andersen. „Sie wurden extra mit Treppengiebeln gearbeitet.“