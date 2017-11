Weihnachtsmarkt : Adventszauber an den Grachten

vergrößern 1 von 1 Foto: Marschland Media & Arts 1 von 1

Am ersten Adventswochenende lädt die Holländerstadt zur Grachtenweihnacht. Rund um den großen Tannenbaum auf dem Marktplatz werden in kleinen Buden Schmuck, Bastel- und Handarbeiten sowie Leckereien aus den heimischen Küchen angeboten. Am Freitag, 1. Dezember, beginnt die Grachtenweihnacht morgens mit dem Julebasar im Paludanushaus, danach sammelt man sich zum Anpunschen auf dem Markt. Am gesamten Wochenende findet auch in der St.-Christophorus-Kirche und im Tischlereimuseum Jacob Hansen ein Kunsthandwerker-Basar statt. Im Museum Alte Münze können in einer Krippenausstellung mehr als 100 Figuren und weitere weihnachtliche Ausstellungsstücke bestaunt werden.