Im Husumer Speicher findet am Wochenende der beliebte Adventsmarkt statt.

29. November 2019, 15:06 Uhr

Beim Weihnachtsmarkt, der am Wochenende im Speicher stattfindet, bieten Kunsthandwerker aus der Region jeweils von 10 bis 17 Uhr eine große Auswahl an Geschenken, Weihnachtsdekorationen und Basteleien an. Das Speicher Café ist geöffnet. Der Eintritt ist frei.