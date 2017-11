Husumer Werkstätten : Adventskalender zum Gewinnen und Gutes tun

vergrößern 1 von 1 Foto: vb 1 von 1

Die Möglichkeit, etwas zu gewinnen und gleichzeitig etwas Gutes zu tun bietet der erstmalig aufgelegte Adventskalender der Husumer Werkstätten. 4000 Stück kommen zum Preis von jeweils fünf Euro in den Verkauf, es locken Gewinne im Wert von mehr als 5.000 Euro, überwiegend Dienstleistungen und Produkte der Husumer Werkstätten. Der Erlös geht zu Gunsten der Fördermaßnahmen von Menschen mit Behinderungen in der Einrichtung. Vertrieben wird der Kalender ab heute in der Buchhandlung Liesegang in der Krämerstraße 12, Kiek in (nach der Wiedereröffnung), Siemensstraße 37, Schilder Nord, Otto-hahn-Straße 9 und KFZ-Schilderprägerei, Marktstraße 17.

Die Bekanntgabe der Gewinnnummern erfolgt ab dem 1. Dezember auf der Internetseite der Husumer Werkstätten unter www.wfbm-husum.de sowie täglich in den Husumer Nachrichten.

„Wir erfahren hier eine enorme Unterstützung für die Husumer Werkstätten, insbesondere weil die Hälfte der Adventskalender schon von Liesegang gekauft wurde“, freute sich der Einrichtungsleiter Okke Peters, der die karitative Aktion zusammen mit seinen Mitarbeiterinnen Birte Haeßler und Isabelle Melzer vorstellte.