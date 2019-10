Küstenschnack : „Achtung, Papa, das ist hier Zone 30“

Junge Leute, die bereits mit 17 Jahren Führerschein machen, fahren später allein deutlich sicherer. Ein Erfolgsmodell.

„Mit 17 hat man noch Träume“, trällerte in den 1960er Jahren Peggy March. Den Führerschein zum Beispiel, den es regulär aber erst mit 18 gibt. Es sei denn, man entschließt sich, das Ganze zur Familienangelegenheit zu erklären und Teil eines Modellversuches zu werden, der 2004 in Niedersachsen begann, aber inzwischen längst bundesweit Schule gemacht hat.

Auch in Nordfriesland entschließen sich immer mehr junge Leute, ein Jahr lang an der Seite eines erwachsenen Führerscheininhabers Auto zu fahren. Eine Herausforderung für den Neuling, aber auch für die potenziellen Beifahrer. Die lassen, wenn sie selbst am Steuer sitzen, dank ihrer Fahrerfahrung nämlich gern schon mal drei gerade sein und bekommen dann so naseweise Sätze wie „Papa, da war Zone 30. Du bist aber wenigstens 45 km/h gefahren“ zu hören.

Und das machen die „lieben Kleinen“ womöglich nicht nur, um ihre sich anbahnende Fahrbefähigung zu unterstreichen. Nein, Begleitetes Fahren (kurz BF17) ist mehr als eine Zweck-, es ist eine Schicksalsgemeinschaft. Und wenn Mama oder Papa ausfallen, weil sie sich durch fahrerisches Fehlverhalten in Flensburg mehr als einen Punkt eingefangen haben, kann das auch für das BF17-Projekt das vorzeitige Ende bedeuten.

Ein Schelm, wen an dieser Stelle niederträchtige Gedanken beschleichen.

Zum Beispiel: Da park’ ich doch mal falsch oder fahr’ ein bisschen zu schnell, und schon bin ich raus aus der Sache. Dann muss die holde Gattin oder der holde Gatte ran. Ehekrach inklusive. Dann doch lieber gleich die Tante fragen, die nicht mehr so gut zu Fuß ist und ihre Rolle als Interims-Beifahrerin schon deshalb genießt und zu schätzen weiß, weil Nichte oder Neffe sie immer so schön zum Einkaufen kutschieren. Wenn das mal keine klassische Win-Win-Situation ist?!

Aber nein, Ernst beiseite: Wer den Führerschein mit 17 Jahren macht, fährt später allein deutlich sicherer. Das belegen Statistiken. Und das ist doch schön zu wissen, gerade wenn man den Nachwuchs nicht mehr überall hinfahren muss, sondern vielleicht sogar selbst einmal abgeholt werden möchte.