Top-Model-Contest 2018 : Achtsam auf den Laufsteg

Anik Gabriele Ruhle möchte bis zu ihrem 60. Geburtstag 59 spannende Dinge erleben – und deshalb Top Model 2018 werden.

von Friederike Reußner

03. April 2018, 12:00 Uhr

Sie habe sich vorgenommen, im Jahr vor ihrem 60. Geburtstag 59 Dinge zu tun, die sie bisher nicht getan hat, sagt Anik Gabriele Ruhle. Stolze acht neue Unternehmungen hat sie in den wenigen Wochen seit ihrem 59. Geburtstag schon „erledigt“, dazu gehören eine Island-Reise, ein Hubschrauberflug – und auch die Teilnahme am Top-Model-Wettbewerb: „Ich erhoffe mir davon, Erfahrung im Modeln mitzunehmen. Aber vor allem, gemeinsam mit den anderen Kandidatinnen eine schöne Zeit zu verbringen. Ich fand es schon beim Casting so nett mit den anderen Frauen“, erklärt die selbstständige Coachin.

Ihr berufliches Herzensthema: Stressbewältigung und Burn-Out-Prävention. Früher arbeitete sie elf Jahre als Krankenschwester auf der Intensivstation – in diesem Beruf habe sie gemerkt, wie schädigend übermäßiger Stress werden kann. Anik Gabriele Ruhle gab den Beruf auf und studierte Psychologie.

Achtsamkeit ist für sie nun nicht nur Thema, wenn sie in Firmen beratend tätig ist, sondern auch im Privaten: „Heute mag man es ja kaum mehr sagen, weil es alle machen – aber ich versuche tatsächlich jeden Morgen meine Yoga-Übungen zu machen.“

Aufgewachsen ist sie in Schönberg an der Ostsee, verbrachte später einige Jahre in Ostfriesland und zog dann nach Hamburg. Gerade sind sie und ihr Mann dabei, ihren bisherigen Zweitwohnsitz in St. Peter-Ording zum Erstwohnsitz zu machen. „Mein Mann kommt von hier und ich fühle mich hier wahnsinnig wohl. Mir gefallen zwar auch lieblichere Landschaften, doch letztendlich zieht es mich immer wieder her zum Rauen.“

Zurück zum Model-Wettbewerb: Ein wenig Erfahrung hat die zierliche, lebenslustige Brünette beim Modeln für die Boutique einer Freundin gesammelt. Und für Mode und schöne Materialien interessiert sie sich auch. Beste Voraussetzungen also – nun muss sie beim Voting nur noch genügend Stimmen erhalten, um unter die Top 12 der Kandidatinnen zu kommen.

So stimmen Sie ab:

Jeder kann darüber abstimmen, wer zu den zwölf Top-Models gehören soll, die auf dem Laufsteg zeigen dürfen, was sie können. Und so geht’s:

Per Postkarte:

Schreiben Sie an Top-Model 2018, CJ Schmidt, Krämerstraße 1, 25813 Husum (Namen der Favoritin nennen!).

Online:

Unter www.cjschmidt.de sowie unter www.shz.de/models haben Sie ebenfalls die Möglichkeit zur Abstimmung.

Voting-Ende:

Bis Sonntag, 8. April, können unsere Leser für ihre Favoriten abstimmen (online bis 24 Uhr).

Die Gewinner werden am 14. April bekannt gegeben.