Eiderstedt : Abstimmungen werden komplizierter

Kurz vor Ende der Amtsausschusssitzung zog Amtsdirektor Herbert Lorenzen ein Blatt Papier heraus, das die Arbeit im Gremium im kommenden Jahr gravierend verändern wird. Bis dato sind die Abstimmungen dort relativ einfach: Jede der 16 Amtsgemeinden hat im Ausschuss eine Stimme, in der Regel die ihres Bürgermeisters. In den Kommunen mit mehr als 1000 Einwohnern kommen zusätzliche Gemeindevertreter hinzu. So hat Oldenswort aktuell zwei Vertreter, Garding drei und St. Peter-Ording fünf.

In der Summe konnten so bei jedem Beschluss maximal 23 Hände in die Höhe gehen – es reichte ein Blick in die Runde und das Ergebnis stand fest. Das wird sich mit der nächsten Kommunalwahl ändern. Zum einen wird sich die Zahl der Ausschussmitglieder zum 1. Juni 2018 auf 22 reduzieren (St. Peter-Ording -1), zum anderen werden einzelne Politiker künftig zwei, drei oder gar vier Stimmen haben. Nach der neuen Regelung verfügt nämlich jede Gemeinde über eine Stimme pro angefangene 250 Einwohner (bisher 1000).

Lorenzen zeigte auf, was das konkret für das Amt Eiderstedt bedeuten wird: Grothusenkoog, Katharinenheerd, Kotzenbüll, Norderfriedrichskoog, Osterhever, Poppenbüll, Tümlauer Koog, Vollerwiek, Welt und Westerhever werden weiterhin je eine Stimme haben. Der Bürgermeister aus dem Kirchspiel Garding verfügt über zwei Stimmen, Tetenbüll über drei und Tating über vier, die beiden Vertreter aus Oldenswort zusammen über sechs Stimmen, die drei aus der Stadt Garding über insgesamt elf und die vier St. Peteraner Kommunalvertreter haben sogar jeweils vier, also insgesamt 16 Stimmen. „Das könnte natürlich dazu führen, dass es künftig für eine Mehrheit ausreicht, wenn sich Garding und St. Peter einig sind“, so Lorenzen. Insgesamt werde damit jede Stimmenauszählung wohl deutlich schwieriger und zeitaufwendiger werden. Dann gebe es nämlich 52 Stimmen.

An diesem Abend kam die im Juni hochgekochte Diskussion über die im Zuge von Straßenbauarbeiten erfolgte Verlegung von Leerrohren für den Breitbandausbau noch einmal auf den Tisch – und wieder gab es Ärger. Diesmal ging es um einen zu fassenden Beschluss, der einigen Mitgliedern im Gremium bisher nur in einer älteren Version vorlag. Der Hinweis von Herbert Lorenzen, dass die neue Fassung im Protokoll des Hauptausschusses nachzulesen sei, stieß auf Kritik: Es könne doch wohl nicht so schwierig sein, dem Ausschuss eine ordentliche Beschlussvorlage zur Verfügung zu stellen. Unter der Bedingung, dass die finale Fassung allen noch einmal zugesandt wird, kam dann doch noch eine Mehrheit für diesen Beschluss zustande. Er soll die Frage regeln, was zu tun ist, wenn das Amt auf den Kosten für das Vorschusskonto sitzenbleiben sollte. Aufgrund der spürbaren Verunsicherung und offenen Fragen ist davon auszugehen, dass dieses Thema nicht zum letzten Mal auf der Tagesordnung gestanden haben dürfte.