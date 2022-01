Corona-Demos in Husum : „Absoluter Unsinn“: Landrat reagiert auf Aussagen von Demo-Teilnehmern in Telegram-Chat

Das ging dann doch zu weit. Nordfrieslands Landrat Florian Lorenzen hat auf Aussagen von Husumer Corona-Demo-Teilnehmern reagiert, der Kreis würde hinter ihnen stehen. Viel hält er davon nicht.

18. Januar 2022, 15:53 Uhr

Das ging dann doch zu weit. Nordfrieslands Landrat Florian Lorenzen hat auf Aussagen von Husumer Corona-Demo-Teilnehmern reagiert, der Kreis würde hinter ihnen stehen. Viel hält er davon nicht.

Das ging Nordfrieslands Landrat Florian Lorenzen dann doch zu weit. In der vergangenen Woche hatten die Initiatoren der Husumer Corona-Demonstration am Sonnabend in ihrer Telegram-Gruppe behauptet, es sei dem Kreis Nordfriesland, der Stadt Husum und der Polizei „superwichtig, dass wir gemeinsam auf die Straße gehen.“ Und ein weiteres Zitat: „Sie stehen voll hinter uns.“

Versammlungsfreiheit ist Grundgesetz

Das wollte Lorenzen so nicht stehen lassen und stellte am Dienstag klar: „Das ist absoluter Unsinn.“ Weil das Grundgesetz die Versammlungsfreiheit hochhalte, stünden die Versammlungsbehörden zwar grundsätzlich hinter jeder Versammlung – doch sei dies unabhängig von deren Thema. „Ob gegen den Ausbau einer Straße oder für die Unabhängigkeit Nordfrieslands oder sonst etwas demonstriert wird, entscheiden die Teilnehmer ganz allein. Das haben wir nicht zu bewerten“, betont Lorenzen.

Die Aufgabe der Behörden sei, jede friedliche Versammlung zu schützen, ihre Durchführung zu unterstützen, sie vor Störungen zu bewahren und Gefahren für die öffentliche Sicherheit abzuwenden, die von der Versammlung oder im Zusammenhang damit von anderen ausgehen.

Leiter Gesundheitsamt und Versammlungsbehörde

„Das ist alles. Als Landrat und damit als Vertreter des Gesundheitsamtes habe ich eine klare Meinung zu diesen Corona-Demos“, so Florian Lorenzen. „Doch als Leiter der Versammlungsbehörde bin ich und sind auch alle anderen öffentlich Bediensteten, die mit den Veranstaltungen zu tun haben, strikt zu inhaltlicher Neutralität verpflichtet. Und daran halten wir uns“, unterstreicht er.

Seit Wochen wird in Husum protestiert. Am Sonnabend waren rund 200 Personen durch die Husumer Innenstadt gezogen, wie auch am Montag rund 200 Menschen unterwegs waren. Sie demonstrierten gegen die aus ihrer Sicht nicht notwendigen Corona-Schutzmaßnahmen und eine mögliche allgemeine Impfpflicht. Am Montag demonstrierte in Husum erstmals eine kleine Gruppe Menschen, die sich für den Schutz vor dem Corona-Virus einsetzte, inklusive der Impfung.