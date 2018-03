Rekord-Investitionen in Husum : Absegnen, bis kein Geld mehr da ist?

Die WGH scheitert auch mit ihrem neuem Antrag, eine Prioritätenliste für die anstehenden Großvorhaben zu erstellen.

von Stefan Petersen

16. März 2018, 07:41 Uhr

Hartnäckig ist die Wählergemeinschaft Husum (WGH) ja mit ihrem Vorhaben, eine Prioritätenliste für die städtischen Investitionsvorhaben von insgesamt 58 Millionen Euro aufzustellen. Nachdem der Antrag, eine Extra-Arbeitsgruppe mit dieser Aufgabe zu betrauen, auf der letzten Hauptausschusssitzung 2017 von den anderen Fraktionen abgeschmettert worden war, nahmen die bürgerlichen Mitglieder Isabell Thomas und Norbert Rohde auf der jüngsten Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses einen neuen Anlauf, wenn auch in abgeschwächter Form: „Wir . . . beantragen eine Aussprache darüber, wie wir vorgehen wollen, um die Prioritäten zu bestimmen und ein Finanzierungskonzept zu erstellen“, hieß es nun in dem Antrag. „Wenn wir das nicht tun, kommt jedes Projekt nur noch als Beschlussvorlage zu uns und wir segnen so lange alles ab, bis kein Geld mehr da ist – und der Rest fällt dann durch den Rost“, fürchtete Isabell Thomas. Auch wenn jedes Projekt für sich genommen – etwa Hallenbad- und Kita-Neubau oder die Umgestaltung der Dockkoogspitze – sinnreich sei.

Schon im Vorfeld der Sitzung hatten die Fraktionschefs der beiden großen Parteien, Host Bauer (SPD) und Christian Czock (CDU), wenig Neigung gezeigt, dem Ansinnen doch noch nachzugeben (wir berichteten). Und auch dieses Mal fiel der Antrag bei den anderen Fraktionen durch. „Das wird schon alles ordentlich abgearbeitet, dafür brauchen wir keine zusätzlichen Gremien“, wiederholte Norbert Pfeiffer (FDP) die Begründung, die schon beim vorigen Versuch zur Ablehnung geführt hatte, und forderte die WGH auf, stattdessen so konsequent zu sein und „selbst eine Prioritäten-Reihenfolge vorzuschlagen, statt nur schwarz zu malen“. Und Horst Bauer sprach von einem „Show-Antrag“ und wies darauf hin, dass die WGH ja schließlich wie alle anderen Fraktionen auch dem Haushalt zugestimmt hätte, in dem die Investitionsplanung enthalten sei. „Und daraus lassen sich doch schon die Prioritäten ableiten.“ Ob man sich die großen Blöcke am Ende wirklich leisten könne, müsse man sehen, wenn die Förderkulissen geklärt wären. „Aber wir hatten noch nie eine so gute finanzielle Ausgangslage wie jetzt.“ Ein „Schreckens-Szenario“ aufzubauen sei daher unnötig. Im übrigen würden die laufenden Ausgaben den Etat wesentlich mehr belasten als die Investitionen.

Auch Kämmerer Dirk Pohlmann, aus dessen Vorbericht zum Haushalt 2018 Zitate zur Begründung des Antrags eingeflossen waren, fühlte sich zu einer Kommentierung bemüßigt: „Wir haben den Investitions-Katalog in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen, damit der auch politisch beschlossen werden kann. Diese Perspektive über das Haushaltsjahr hinaus begrüße ich sehr“, sagte er. „Wir wissen aber noch nicht, was jede einzelne Maßnahme kostet, und was an Fördermitteln zu erwarten ist.“ Die Realisierbarkeit der ersten Vorhaben werde dieses Jahr geprüft; erst im Haushalt 2019 seien dann belastbarere Daten zu erwarten. „Aus fachlicher Hinsicht sehe ich daher nicht, wie wir als Verwaltung einen Beitrag zur Erfüllung dieses Antrags leisten könnten.“

Auch der Ausschussvorsitzende Ralf Fandrey (CDU) fand wenig Sinnhaftes im neuerlichen Antrag: „Wir haben eine Investitionsplanung für die Jahre 2018 bis 2024 beschlossen und da sind alle Großprojekte enthalten. Durch deren zeitliche Reihenfolge haben wir eine Priorisierung. Und wir nehmen doch laufend Angleichungen vor – so haben wir den Kita-Neubau doch bereits vorgezogen.“

„Ihr wollt eine Aussprache darüber, was wir wann in Angriff nehmen wollen. Aber genau das machen wir doch“, fasste Bauer die allgemeine Stimmung zusammen.