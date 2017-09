Tönning : Abriss des OP-Traktes ist denkbar

vergrößern 1 von 1 Foto: Rahn 1 von 1

Betroffen hatten Tönnings Stadtvertreter in der Juli-Sitzung über die Information reagiert, dass die für Eiderstedt vom Kreis Nordfriesland zugesagte und vom Kreistag beschlossene zusätzliche 24-Stunden-Notfallversorgung abends, nachts und am Wochenende durch die BG-Klinik in St. Peter-Ording doch nicht zustande gekommen war.

In der jüngsten Sitzung der Mitglieder des Hauptausschusses stellte Bürgermeisterin Dorothe Klömmer den aktuellen Sachstand dar. Mehrfach habe sie schriftlich und mündlich Kontakt mit dem Geschäftsführer des Klinikums Nordfriesland, Christian von der Becke, aufgenommen und die Forderungen der Tönninger und Eiderstedter Bürger nachdrücklich dargelegt. „Mir wurde gesagt, dass die Notfallversorgung zu keinem Zeitpunkt gefährdet und durch den Rettungsdienst sowie kassenärztliche Versorgung sichergestellt war und auch künftig sein wird“, so Klömmer. Die Notfallversorgung solle nun laut Geschäftsführer des Klinikums ausgebaut werden. Ein weiterer Arztsitz sei bereits im jetzigen Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Tönning dazugekommen, nämlich eine halbe Chirurgen-Stelle. Eine weitere entsprechende halbe Stelle soll in Verbindung mit der BG-Klinik in St. Peter-Ording geschaffen werden.

„Aus meiner Sicht ist das nur eine Teillösung“, so die Stadt-Chefin. Daher habe sie auf weitere Gespräche gedrängt. Das nächste finde am 26. September statt, bei dem alle maßgeblichen „Köpfe“ noch einmal an den Tisch sollen. „Es wird auch noch einmal darüber gesprochen, ob nicht doch die BG-Klinik in St. Peter-Ording im Zusammenhang mit der angedachten Arzt-Stelle mit integriert werden kann. Von dort kam ja bekanntermaßen das Signal, dass sie eine Notfallversorgung nicht leisten kann“, so Klömmer weiter.

Aufgrund der Gerüchte, dass der ehemalige OP-Trakt des Krankenhauses und jetzigen MVZ abgerissen werden soll, habe von der Becke erläutert, dass im Zuge der Nachnutzungspläne für das MVZ tatsächlich darüber nachgedacht werden müsse, allerdings im Zusammenhang mit einem Wiederaufbau des Bereiches oder sogar Anbau. Die Bausubstanz sei dort marode und der Gebäudeteil abgesackt. Der Untergrund müsste komplett neu aufgebaut werden. Eine Sanierung würde zwischen vier und sechs Millionen Euro verschlingen, ein Abriss und Neubau sei unter vier Millionen Euro zu haben. Es gebe bereits mehrere Interessenten, die sich ansiedeln und zusätzliche medizinische Angebote leisten wollen. Detaillierte Informationen werden noch zurückgehalten. Fakt sei, dass die Weiterentwicklung des MVZ betrieben werden solle. „Ich habe deutlich gemacht, dass die Stadt Tönning bei den Planungen aktiv mit eingebunden werden muss. Das wurde mir zugesagt“, betonte Klömmer.

„Ich bin verblüfft, wie schnell und weit der Kreis mit seinen Planungen vorankommt, wenn es um wirtschaftliche Interessen geht, es andererseits aber nicht schafft, innerhalb eines halben Jahres einen Kreistagsbeschluss umzusetzen“, kommentierte Stefan Runge (SPD). „Wir wollen, dass ordentlich geprüft wird, ob nicht etwas abgerissen wird, was noch gebraucht wird. Wir arbeiten ja auch noch an einem Konzept wegen der ärztlichen Versorgung auf Eiderstedt“, so Mery Ebsen (AWT). „Ich traue dem Kreis nicht mehr. Wir müssen mit Nachdruck dran bleiben“, betonte Helge Harder (SSW). „Ich sehe jeden Tag, dass da Mobiliar abtransportiert wird. Involvierte Personen haben mir gesagt, dass der OP-Trakt schon leergeräumt wird“, stellte Hans-Joachim Teegen (CDU) fest.

Der Ausschuss-Vorsitzende Peter Tetzlaff regte an, in der Stadtvertreter-Sitzung am 18. September einen Antrag an den Kreis zu verabschieden, in dem noch einmal die Interessen der Stadt konkretisiert werden sollten. Der werde, so Büroleiter Matthias Hasse, vorbereitet.