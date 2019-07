Pellworm feiert : Ab Sonnabend ist Hafenfest

Zwei Tage lang wird auf dem Eiland jede Menge geboten – und das zum mittlerweile 40. Mal.

von hn

26. Juli 2019, 15:45 Uhr

Pellworm | Am Sonnabend (27.) und am Sonntag (28.) findet zum 40. Mal das Pellwormer Hafenfest an der südlichen Hafenkante statt.

Am Sonnabend (27.) gibt es von 14 bis 17 Uhr verschiedene Angebote. Die Sportfluggruppe Leck lädt zu Rundflügen über Pellworm und das Weltnaturerbe Wattenmeer ein. Karten dafür gibt es am Hafen, geflogen wird ab Pellwormer Flugfeld.

Ein Flohmarkt gehört ebenso zum Programm des Festes, wie eine Spielmeile mit Hüpfburg, ein Bungy-Trampolin, Ponyreiten, Kinderschminken, ein Fahrrad-Parcours der Polizei, Kunsthandwerker-Stände, Kinderschminken, Seifenblasenkunst und vieles mehr.

Um 20 Uhr beginnt das Open-Air-Konzert mit Gerrit Hoss und seiner Band Undercover auf der Hafenfest-Bühne, südliche Hafen-Kade.

Das Programm am Sonntag (28.) beginnt um 11.30 Uhr mit einer Begrüßung. Es folgen um 11.45 Uhr der Shanty Chor Pellworm, um 12.30 Uhr Clown Piepo von Fracklewitz, um 13.15 Uhr die Pellwormer Trachtentanzgruppe mit Tänzern aus Büsum, Stapelholm und Lütjenweststedt sowie um 14.15 Uhr Gerrit Hoss mit Musik op Platt.

Weiter geht es um 15.15 Uhr mit den Linedancern West-Coast-Liner Bredstedt/ Breklum und um 16.15 Uhr mit Harald Dupree „Puremusicprojects“. Das Fest endet mit einer Open-Air-Disco mit DJ Mr. B, die um 19 Uhr beginnt.

Am Sonntag gelten vergünstigte Fährpreise für die Hin-und Rückfahrt. Die letzte Fähre ab Pellworm legt um 19.10 Uhr am Tiefenwasseranleger ab.