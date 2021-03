Nordfriesland öffnet 20 Schnelltest-Stationen : Ab Montag werden kostenlose Corona-Schnelltests für jedermann angeboten

Zu den 20 Stationen, die am Montag öffnen, sollen in den nächsten Tagen noch weitere hinzu kommen.

Husum | Ab Montag bieten 20 Stellen in Nordfriesland kostenlose Corona-Schnelltests für jedermann an. Weitere kommen in den nächsten Tagen hinzu. Erst am 9. März schuf der Bund mit seiner Test-Verordnung die rechtliche Grundlage. Zwei Tage später hatte das Land Schleswig-Holstein ein Info- und Formularpaket fertig, mit dem die Kreise loslegen konnten. „Nur wei...

