Verkehrsminister Buchholz : A-20-Planer für Ausbau der B5

Um den dreistreifigen Ausbau der B5 zwischen Husum und Tönning voranzutreiben, kommen A20-Planer zum Einsatz.

von hn

15. März 2018, 06:00 Uhr

Kräftiger Planungs-Schub für den dreistreifigen Ausbau der Bundesstraße 5 zwischen Husum und Tönning: Wie Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Buchholz unserer Zeitung bestätigte, sollen ehemalige Planer der Autobahn A 20 ab Ende März an den Ausbau der B 5 gesetzt werden. „Das Land hat – beispielsweise für den vier Kilometer Bauabschnitt zwischen Rothenspieker und Reimersbude – bereits seit Januar 2016 eine Finanzierungszusage des Bundes. Und ich sorge dafür, dass es nun auch losgeht: Wir haben die Planungskapazitäten für den Ausbau der B 5 in Nordfriesland deutlich erhöht.“ Mit einer personellen Aufstockung beim Amt für Planfeststellung Verkehr sei zudem sichergestellt, dass Planungen schnellstmöglich zu Baurecht werden, so Buchholz im Vorfeld der gestrigen Mitgliederversammlung des Vereins Infrastruktur Westküste in Husum. Möglich wird der Planungs-Schub demnach durch die Übergabe der A 20 in die Obhut der Bundesgesellschaft DEGES. Mit der Entscheidung, die Dreistreifigkeit der B 5 voranzutreiben, wird nach Angaben des Verkehrsministeriums ein Planungsvolumen von insgesamt 110 Millionen Euro in Gang gesetzt.

Buchholz machte deutlich, dass dennoch weiterhin Geduld gefragt sei: „Es werden auch übermorgen noch keine Bagger rollen, denn wie wir aus dem zähen Verfahren um die B-5-Ortsumgehung Hattstedt-Bredstedt wissen, brauchen sogar die Ausbauprojekte inzwischen einen langen Atem.“ Mit ersten Bauarbeiten an der B 5 in Höhe Husum rechnet der Landesbetrieb frühestens Ende 2019. Mit Blick auf die nördlich von Husum gelegenen Ortsumgehungen in Hattstedt und Bredstedt erinnerte Buchholz daran, dass zwar mit einigen Klägern Vergleiche erzielt wurden, zwei Klagen aber weiter anhängig seien. Die Ergebnisse der Erörterungen im Februar – unter anderem mit der Bürgerinitiative Jelstrom und einem privaten Kläger – würden derzeit ausgewertet.

„Unser Landesbetrieb setzt mit Unterstützung von Nordfrieslands Landrat Dieter Harrsen derzeit alles daran, mit dem privaten Kläger noch eine Einigung hinzubekommen. Mit der AG Jelstrom ist trotz intensiver Bemühungen aber leider nach wie vor keine Einigung in Sicht.“