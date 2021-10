Marschbahn: Gleisbauarbeiten : Zwischen Husum und Hattstedt: Diese Bahnübergänge sind ab 8. Oktober immer wieder dicht

Im Oktober kommt es dicke: Sperrungen von Bahnübergängen wegen Gleisbau fallen zeitweise mit Umleitungen auf der B5 zusammen. Hier alle Details dazu.

Husum | Die Deutsche Bahn (DB) will weiter in eine leistungsstarke und moderne Infrastruktur investieren. Jetzt nimmt sie sich das Streckengleis zwischen Hattstedt und Husum vor – und zwar von Freitag, 8. Oktober, bis Mittwoch, 27. Oktober. In dem Zeitraum werden zahlreiche Bahnübergänge zumindest zeitweise gesperrt. Besonders eng wird es auf den Straßen i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.