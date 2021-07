Wattenmeer in Nordfriesland : Größte deutsche Kolonie: Zwergseeschwalben brüten erfolgreich vor Hallig Hooge

Die seltenen Zwergseeschwalben haben die Sandinsel Jarpsand auch in diesem Sommer als Nistplatz gewählt, so viel wie nie zuvor.

Hallig Hooge | Auf dem Japsand vor Hallig Hooge hört man schon von weitem ihre Rufe und über den Dünen sieht man die kleinen Vögel umherfliegen. Die seltenen Zwergseeschwalben haben die Sandinsel auch in diesem Sommer als Nistplatz gewählt, so viel wie nie zuvor. „Wir konnten in diesem Jahr über 125 Brutpaare ermitteln“, freut sich FÖJlerin Natalie Koban, die mit de...

