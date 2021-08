Comedy, Musik & Kindertheater : Zweites „Nospa Summer Feeling“ in Bredstedt

An den nächsten beiden Wochenenden präsentiert Gofi in Bredstedt Ingo Appelt, Johann König, den Räuber Hotzenplotz sowie Musik von soft bis Rock.

Bredstedt | Mit Unterstützung der Nord-Ostsee-Sparkasse präsentiert der Veranstalter Gofi unter dem Namen „Nospa Summer Feeling“ zum zweiten Mal mitten in Nordfriesland nationale und regionale Künstler der Sonderklasse an zwei Wochenenden hintereinander – auf dem Open-Air-Gelände in der Lornsenstraße 28 in Bredstedt. Das erste Wochenende startet mit Ingo...

