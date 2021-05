Tating : Zweiter Solarpark: Investor stellt Projekt im Gemeinderat vor

Der Solarpark soll in der Nähe des vorhandenen südlich der Bahnlinie entstehen. Die Gewerbesteuer daraus soll an die Gemeinde fließen.

Tating | Ein weiterer Solarpark könnte in der Gemeinde Tating eingerichtet werden. Bereits im vergangenen Jahr wurde dort der erste in Betrieb genommen. Es ist der erste überhaupt auf Eiderstedt. In der jüngsten Gemeindevertreter-Sitzung stellte Marco Reinhold, Geschäftsführer der Nordstrander Firma Sonnenkind Energie GmbH & Co.KG, die Pläne für den Solarpark ...

