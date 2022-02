Schon sechs Bewohner verstorben : Corona-Ausbruch im Tarper Seniorenheim – Bundeswehr aus Husum hilft bei der Pflege

Nach dem verheerenden Corona-Ausbruch sind im Tarper Heim sechs Bewohner gestorben. Das reduzierte Pflegepersonal wird von Soldaten aus Husum unterstützt.

Tarp/Husum | Es sind erschütternde Folgen, die durch den Corona-Ausbruch in einem Tarper Pflegeheim ausgelöst wurden. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner sind an oder mit Corona verstorben. Am Dienstag wurden zwei weitere Todesfälle bekannt: Es handelt sich dabei um eine 82-jährige und eine 89-jährige Person, teilt Martina Potztal, Sprecherin des Kreises Schleswig-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.