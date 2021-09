Brand im Maschinenraum : Zwei Verletzte bei Feuer auf Fischkutter vor Hallig Hooge

Die beiden Besatzungsmitglieder retteten sich auf eine Rettungsinsel. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar.

Hallig Hooge | Auf einem Fischkutter in der Nordsee vor Hallig Hooge (Kreis Nordfriesland) ist ein Feuer im Maschinenraum ausgebrochen. Die beiden Besatzungsmitglieder wurden bei dem Brand am Freitagabend zum Teil schwer verletzt, konnten sich aber in einer Rettungsinsel in Sicherheit bringen, teilte die zuständige Regionalleitstelle am Samstag mit. Es fand sie e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.