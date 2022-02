Verkehr in Nordfriesland : Zwei Schwerverletzte bei schwerem Unfall mit Transporter auf der B200 bei Husum

Auf der B200 bei Husum ist am Nachmittag ein Transporter verunglückt. Einer der beiden Verletzten schwebte in Lebensgefahr. Die Straße musste für die Bergungsarbeiten zwei Stunden lang voll gesperrt werden.

Husum | Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch, 2. Februar, gegen 15.30 Uhr auf der B200 bei Engelsburg ereignet. Ein aus Richtung Husum kommender dänischer Ford Transit mit zwei Handwerkern war auf den Grünstreifen geraten, hatte sich doppelt überschlagen und war nach 50 Metern total zerstört in einem Graben an einem Baum hängen geblieben. Nach umf...

