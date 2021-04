Corona in Nordfriesland : Betreiber von Teststationen sauer: Geld kommt erst nach zwei Monaten

Der erste finanzielle Ausgleich soll erst acht Wochen später kommen. Aufgrund hoher Kosten interveniert sogar der Kreis.

Nordfriesland | Späte Zahlungen der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) sorgen bei einigen Teststation-Betreibern im Kreis Nordfriesland für Ärger. „Dass wir in Vorkasse treten müssen, war bekannt – aber nicht über acht Wochen. Wenn die Modellregion bald startet, erreiche ich schnell Kosten in sechsstelliger Höhe“, sagt Tim Goldschmidt, der mit Old...

