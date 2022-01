Kegelsporthalle und Carport : Zwei Brände beschäftigten Feuerwehr in Husum

In einer Kegelsporthalle bricht am frühen Morgen ein Feuer aus. Die Feuerwehr rückt aus. Nur eine Stunde später brennt ein Carport nahe eines Supermarktes.

Husum | Zu gleich zwei Feuern musste die Feuerwehr in Husum in der Nacht ausrücken. Fast zeitgleich brannten ein Carport in der Nordseestraße in Schobüll und die Kegelsporthalle in der Schleswiger Chaussee. Der erste Brand brachen gegen 1.15 Uhr in der Nacht aus. Zunächst rückte die Feuerwehr in die Schleswiger Chaussee aus. Aus noch ungeklärter Ursache br...

