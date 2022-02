Erneuerbare Energie in Haselund : Heizen mit Biogas: So versorgt sich ein ganzes Dorf selbst

Um unabhängiger von der Entwicklung der Öl- und Gaspreise zu sein, wollen mehr als 100 Haushalte in Haselund ans Wärmenetz der ortseigenen Renergiewerke angeschlossen werden. Es gibt bereits erste gute Erfahrungen damit.

Haselund | Der größte Anteil an CO₂-Emissionen fällt bekanntlich in privaten Haushalten durch das Heizen mit Brennstoffen wie Heizöl oder Erdgas an. Wie sich selbst in einem kleinen Ort eine alternative Wärmeversorgung aufbauen lässt, mit der jährlich rund 140 Tonnen CO₂ eingespart werden können, macht die Gemeinde Haselund gerade eindrucksvoll vor. Lesen Sie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.