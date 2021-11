Bahnverkehr in Nordfriesland : Zugverspätung der besonderen Art auf der Strecke Husum-St. Peter-Ording

Zugverspätungen sind keine Seltenheit. Immer wieder kommt es zu Signalstörungen, Bauarbeiten oder Verspätungen eines vorausfahrenden Zuges. Am Freitag hatte die Verzögerung bei Tönning eine tierische Ursache.

Tönning | Freitagnachmittag wurde die Bundespolizei zu einem Einsatz auf der Bahnstrecke Husum-St. Peter-Ording alarmiert. Ein Lokführer hatte ein Rind in den Gleisen bemerkt, teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Weiterlesen: Hattstedt: Schaf verursacht Zugverspätung Der Vorfall hatte sich in der Nähe von Tönning ereignet. Das Rind war mehrfac...

