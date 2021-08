Eulen bei Oldenswort : Zuchterfolg: Kleine Steinkäuze werden auf Eiderstedt ausgewildert

Zehn junge Steinkäuze aus Nachzuchtprojekten vergrößern die Population auf Eiderstedt. Für fünf von ihnen lockt bereits der Ruf der Freiheit auf einem Hof in Oldenswort.

Oldenswort | In Kooperation mit dem Westküstenpark läuft seit etwa einem Jahr ein Nachzucht- und Auswilderungsprojekt für Steinkäuze in Eiderstedt. Zwei Zuchtpaare haben in diesem Frühjahr zusammen sieben Jungeulen ausgebrütet. Vier Männchen und drei Weibchen sind es gemäß DNA-Analyse. Weiterlesen: Steinkauz-Liebe im Westküstenpark SPO: Zwei Paare sollen für Kü...

