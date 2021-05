Zeugen gesucht : Trickdiebstahl in Tönning

In Tönning kam es jüngst zu einem Trickdiebstahl. Nun werden Zeugen von der Kriminalpolizei Husum gesucht.

Tönning | Ein Trickdieb beklaute am Mittwoch (26.) gegen 17.15 Uhr einen Mann auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Friedrichstädter Chaussee in Tönning, wie die Polizei mitteilt. Auch interessant: Freude über Veranstaltungslockerungen, aber keine Großevents in SPO Opfer des 30 bis 40 Jahre alten Mannes, der mit einem acht- bis zehnjährigen Mädchen un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.