Polizei sucht Zeugen : Einbrecher schubst Husumerin und flüchtet

Eine Husumerin kam von einem Spaziergang zurück und überraschte einen Einbrecher.

Husum | Ein Schreck am Mittag erlebte eine Husumerin am Donnerstagmittag, teilt die Polizei mit. Sie kam gegen 13 Uhr von einem Spaziergang heim. Durch eine Scheibe sah sie, dass eine fremde Person die Treppe in dem Einfamilienhaus herunterging. Der Mann lief du...

