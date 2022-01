Corona in Nordfriesland : Update zur Lage im Klinikum Nordfriesland: Zahl infizierter Mitarbeiter steigt leicht

Im Klinikum Nordfriesland haben sich an den Standorten Husum und Niebüll Mitarbeiter mit Corona infiziert. Zusätzlich fällt Personal aus, weil es Kontaktperson oder anderweitig erkrankt ist.

Husum/Niebüll/Wyk | Auch am Dienstag vermeldet das Klinikum Nordfriesland eine leicht steigende Zahl positiv getesteter Mitarbeiter an den Standorten Husum und Niebüll. Dies korrespondiere mit der steigenden Inzidenz in Nordfriesland, teilt Klinikumssprecher Michael Mittendorf mit. Weiterlesen: Weitere Mitarbeiter positiv: Klinikum „verschärft“ Verschiebung planbarer ...

