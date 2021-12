Im Gebäude des Ex-Rewe-Marktes : Woolworth kommt nach Husum – neues Kaufhaus in der Großstraße ab Frühjahr 2022

Lange Zeit haben die Husumer gerätselt, wer Nachfolger des Rewe-Marktes in der Großstraße wird. Jetzt ist es bekannt: Im Frühjahr öffnet eine Woolworth-Filiale hier ihre Pforten.

Husum | Das Geheimnis ist gelüftet: Im Frühjahr wird die Firma Woolworth ein Kaufhaus in der Husumer Großstraße 12 eröffnen – in dem Gebäude, wo bis September 2019 der Rewe- und frühere Sky-Markt beheimatet war und das der Hafen-Grundstücksgesellschaft gehört, heißt es in einer Pressemitteilung des Modehauses CJ Schmidt. „Wir freuen uns über den Mieter Woolwo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.