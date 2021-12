Wohnungsbau in Husum : Gezerre um das Altstadtparkhaus – wie soll das Grundstück nach dem Abriss genutzt werden?

Neue Wohnung oder Parkraum für das verdichtete Quartier Obere Neustadt? Politik und Verwaltung ringen um die Zukunft des Grundstücks, auf dem jetzt noch das Altstadtparkhaus steht.

Husum | Der Zwist um die Anwendung der 30-Prozent-Regel für geförderten Wohnraum beim Wohnungsbau in Husum geht weiter. Die im Sommer mehrheitlich – gegen die Stimmen der CDU – beschlossenen 30 Prozent seien zwar „schon eine gute Grundlage“, so Bürgervorsteher Martin Kindl (CDU). Er sei aber Verfechter einer flexiblen Quote, die projektbezogen festgelegt werd...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.