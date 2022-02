Wohnmobilplatz in Schwabstedt : Für Bäume, Fauna und im Verkehr lauern Gefahren: Wie Anwälte dagegen vorgehen

Friedlich sollte der Bau- und Wegeausschuss Pläne für den Wohnmobilplatz in Schwabstedt durchwinken. Das hat er dann auch getan. Nun offenbart sich breite Kritik. So gibt es unter anderem 85 Unterschriften dagegen.

Schwabstedt | In Schwabstedt planen Politik und Verwaltung, ohne mit betroffenen Bürgern Kontakt aufzunehmen. Das lässt sich anhand der Pläne für einen Wohnmobilplatz am Papenhörnweg im Süden des Dorfes belegen. Seit ein paar Jahren treiben alter und neuer Bürgermeister, Gemeindevertreter und Mitglieder in den Ausschüssen das Projekt voran. Auch interessant: Neu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.