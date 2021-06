Feuerwehreinsatz : Wohnmobil brennt am Strand in St. Peter-Ording vollständig aus

Die Ursache für den Brand ist noch nicht geklärt. Eine Person musste mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

St. Peter-Ording | Vollalarm am Sonnabend um 14.05 Uhr für die St. Peteraner Feuerwehr: Über Notruf wurde der zentralen Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in Harrislee ein in voller Ausdehnung brennendes großes Wohnmobil gemeldet. Mit sechs großen Einsatzfahrzeugen eilten 24 Einsatzkräfte unter Leitung von Thorsten Mein aus der Feuerwache im Heedweg an den Strand im O...

