Tourismus in Nordfriesland : Frust in der WoMo-Szene: Das sagen Wohnmobilsten am Husumer Dockkoog

Wohnmobil-Urlauber in Schleswig-Holstein beklagen sich über überlaufene Plätze und rüpelhafte Neulinge in der WoMo-Szene. Doch am Husumer Dockkoog scheint die WoMo-Welt noch in Ordnung...

Husum | Menschen, die gefrustet ihr Wohnmobil verkaufen, weil sie ohne eine Reservierung oftmals keinen Stellplatz bekommen, scheinen bei Freunden des Urlaubs auf vier Rädern die Ausnahme zu sein. Zumindest bei denjenigen, die Husum als Ziel haben. Das ergab eine nichtrepräsentative Umfrage von shz.de am Husumer Dockkoog. Weiterlesen: Überfüllte Campingplä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.