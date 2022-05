Commerzium Husum lädt ins NCC : Wirtschaftsstammtisch: Diskussion über Fachkräftemangel, Internet-Probleme und Wohnraum

Das Husumer Commerzium lud Gewerbetreibende zum Austausch ins NCC: Auf dem Podium diskutierten Peter Cohrs, Landrat Florian Lorenzen und Gastronom Alexander Müller über Herausforderungen und Chancen der Husumer Wirtschaft.

Husum | Von einer Krise in die nächste: Noch in den Corona-Nachwehen und mit Spannung auf den Herbst blickend, hat die Wirtschaft mit Fachkräftemangel und den noch nicht absehbaren, aber dennoch sich bereits in Form von massiven Preisveränderungen und Lieferengpässen offenbarenden Folgen durch den Krieg in der Ukraine zu kämpfen. Was bedeutet das für Husum? ...

