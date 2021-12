Winter auf Eiderstedt : Premiere zu Mittwinter: So wird auf Eiderstedt die Sonnenwende gefeiert

Licht in die dunkle Winterzeit will der Fotograf Ralf Reinmuth mit einem mehrtägigen Winterfestival in Vollerwiek bringen. Geplant sind zahlreichen Mitmachaktionen wie Fotokurse, Lesungen und Wanderungen.

Vollerwiek | Der Veranstalter nennt es „Festival“, für viele Teilnehmer/innen ist es eine Mitmach-Aktion. Geplant ist ein vielseitiges Programm in Vollerwiek zur Wintersonnenwende: vom 21. bis 23. Dezember und vom 30. Dezember bis 1. Januar. Auch interessant: Nach Unfall bei Garding: Verletzter Seeadler soll bald wieder in die Freiheit fliegen Ralf Reinmuth ...

