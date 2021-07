Sport in St. Peter-Ording : Windsurfer liefern sich Kopf-an-Kopf-Rennen beim Multivan Cup in SPO

Windsurfer liefern sich spannende Rennen beim Multivan Cup in SPO: 45 Wassersportler beteiligten sich am Auftakt der ranghöchsten deutschen Regattaserie.

St. Peter-Ording | Nach einjähriger Corona-Pause fand am Ordinger Strand wieder der Multivan Windsurf Cup statt – zugleich der Auftakt der ranghöchsten deutschen Regattaserie. „Die Teilnehmer waren ganz wild drauf, endlich wieder an einem hochkarätigen Event teilnehmen zu können“, so Matthias Regber, Geschäftsführer des Veranstalters Choppy Water. Das habe sich auch in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.