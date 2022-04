Krieg in der Ukraine : Cyberangriff von Hackerprofis: Unter anderem Deutsche Windtechnik betroffen

Wieder sind Windkraft-Firmen von Hackern angegriffen worden: Die Deutsche Windtechnik hat in Schleswig-Holstein Standorte in Ostenfeld/NF und in Büdelsdorf. Am Hauptsitz in Bremen wird ein Cyber-Angriff bestätigt.

Ostenfeld/Bremen | Die Deutsche Windtechnik mit Hauptsitz in Bremen und ihrer Service-Abteilung in Ostenfeld in Nordfriesland ist Opfer eines Cyber-Angriffes auf ihre IT-Systeme geworden. Das soll bereits in der Nacht zu Donnerstag, 13. April, geschehen sein, wie Sarah Pirk, Sprecherin des Unternehmens, gegenüber shz.de am Freitag am Telefon bestätigt. Es soll sich nach...

